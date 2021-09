Traffico paralizzato dallo show pirotecnico privato VIDEO

Catania – Ha raggiunto l’inverosimile la situazione dei fuochi d’artificio esplosi in città: solo una settimana fa l’ultima video segnalazione di uno spettacolo notturno non autorizzato. Ma ogni occasione è buona per far festa coi botti: compleanni, fidanzamenti, matrimoni, anniversari. Senza tema di svegliare i residenti o addirittura, come in questo filmato girato ieri sera, di bloccare completamente il traffico cittadino.