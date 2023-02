Uragano Medicane in Sicilia, le onde salgono sul lungomare, investono auto

Aci Castello, Catania - Pubblichiamo un video girato un residente ad Aci Castello, nel catanese, che mostra le onde del mare salire sul lungomare e investire le auto in transito.

Il Medicane a partire da domani sera allenterà la morsa sulla Sicilia orientale, ma per la giornata di domani il Dipartimento della Protezione Civile regionale ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse e in particolar modo un'allerta rossa, che fa seguito alla condizione della giornata odierna. Da Messina a Siracusa, passando per Ragusa, Enna e Caltanissetta, dalla serata di ieri, questa parte dell'isola è stata ed è ancora flagellata dal maltempo con strade allagate, in particolare nei Comuni della fascia ionica dove il mare ha "scavalcato" litorali e muretti, con alberi abbattuti dalle forti raffiche di vento e con neve caduta in zone di montagna ma anche a livelli più bassi.