Arte, inaugurata la mostra di Loredana Longo

Marsala - A Marsala, con una spettacolare e applaudita performance con cui l’’artista Loredana Longo ha “liberato” tre giovani da un blocco di cemento che imprigionava loro i piedi, ha preso il via la mostra “Resta, Esisti, Resisti/Stay, Exist, Resist”, a cura di Sergio Troisi (Convento del Carmine, fino al 15 ottobre 2023).

La performance, intitolata “Sulla loro pelle”, era abbinata all’omonima installazione site specific concepita dall’artista per il chiostro del Convento del Carmine che ospita la grande personale di Loredana Longo: un intervento poetico con pannelli di stoffa intagliati, bruciati, induriti dal cemento e sospesi tra le volte dei corridoi del chiostro dove il sole e il vento di Marsala, durante le varie ore, agitano le opere creando silenziosi e vibranti ricami di luce. “Una riflessione – ha detto l’artista - sulle emergenze contemporanee, dalle migrazioni alla violenza sulle donne, che ho voluto condividere con il pubblico di Marsala”.

All’inaugurazione, con il presidente del cda, Riccardo Rubino, è intervenuto il vice sindaco Michele Milazzo, l’artista e il curatore. Al termine della serata inaugurale si è registrato uno spiacevole episodio quando un visitatore ha colpito violentemente – e apparentemente senza motivo – l’opera Gold Heel (scultura in ceramica e video, tenaglia, catene, borchie, scarpa pelle color oro, 2018) danneggiandola in maniera irreversibile. Per consentire ai visitatori di apprezzare il concept espositivo elaborato dal curatore, Sergio Troisi, per la mostra di Loredana Longo a Marsala, l’opera è stata mantenuta nella sua collocazione, mettendola in sicurezza con una base di supporto.

L’opera Gold Heel è stata finalista, nel 2020, alla 61/a edizione del Concorso Internazionale della Ceramica d’arte Contemporanea organizzato dal MIC di Faenza ed esposta a Reggio Emilia nel 2019 nella mostra “La vita materiale”.