Pietro Sudano: "Ricordo la mamma di Elio Vittorini infermiera a Chiafura"

Scicli - Pietro Sudano ha 98 anni e per i primi 30 anni di vita ha vissuto nelle grotte di Chiafura. Pietrino, come viene chiamato a Scicli affettuosamente, ricorda la mamma di Elio Vittorini che faceva l'infermiera nella grotte di Chiafura. Abbiamo raccolto la sua testimonianza in video al fine di iniziare un percorso di ricostruzione del legame di Vittorini con Scicli, che lo scrittore siracusano definì "la più bella città del mondo".

La mamma di Elio Vittorini si chiamava Lucia Sgandurra. Vittorini visse a Scicli circa tre anni durante l'infanzia.