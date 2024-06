La poesia di Emilio Isgrò dedicata a Scicli su Repubblica

Scicli - La poesia di Emilio Isgrò (Barcellona Pozzo di Gotto, 1937) dedicata a Scicli è citata nell'articolo apparsa stamani su Repubblica Palermo in un articolo a firma di Andrea Giuseppe Cerra.

"Pensieri da cancellare. Gli aforismi di Isgrò come lampi filosofici" il titolo del pezzo che presenta “Intelligente ma non troppo” (Morcelliana, 240 poagine, 25 euro), il nuovo libro di Isgrò.

Il libro propone duecento aforismi di Emilio Isgrò e celebra i sessant’anni dall’invenzione della “cancellatura”, che contraddistingue l’opera di Isgrò per l’inconfondibile stile: di visione, di pensiero, di vita. In queste pagine viene reso omaggio a una lunga stagione ancora in divenire, sottolineando il contrappunto letterario e la nuova forma assunta attraverso gli aforismi. Sapidi e ironici, essi toccano lo statuto dell’arte e dell’artista nel mondo contemporaneo, il rapporto con le parole e le immagini, con l’invenzione, la cancellatura e la vita, con il pubblico e la società, con l’amore, con Dio, con la “verità”.

Cerra scrive del recente soggiorno a Scicli di Isgrò, la seconda volta in pochi mesi. Isgrò ha assistito alla sacra rappresentazione della rievocazione del miracolo della discesa di Maria Santissima in soccorso di Scicli e subito dopo ha scritto alcuni versi: «Ti amo, Dio barocco che contrasto/ solo con il pensiero che ci sia/ una luce più forte della mia/ che porta a Scicli quel che s’è perduto/ sul pianeta ingolfato».