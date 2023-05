Broccoletti a 38 euro al chilo. Milano insostenibile

Milano - Prima foto: bocconcini fritti e focaccia per due persone, proposti da una panetteria/gastronomia a Milano, in Porta Venezia. Scontrino da 43 euro. Secondo scatto: broccoletti in tempura di curcuma, venduti nello stesso locale. Il cartellino indica 38 euro al chilo. Entrambe le immagini sono state pubblicate sui social network da Jonathan Bazzi negli ultimi giorni. Due spunti partendo dai quali lo scrittore critica il caro prezzi meneghino. Ad agosto dell'anno scorso se la prendeva con gli "standard insostenibili" degli affitti in città. Tema ripreso in questi giorni dagli studenti che protestano in tenda davanti agli atenei. Ora il discorso prosegue.

«Sui social ho raccontanto due episodi vissuti in prima persona. Mi trovavo in Porta Venezia, mi sono fermato a una sorta di gastronomia/tavola fredda. Non uno stellato, intendiamoci. Abbiamo preso due focaccine, due fiori di zucca ripieni, due involtini, due mozzarelle impanate e un sofficino. In totale, appunto, 43 euro».

«Nello stesso quartiere ci sono altri locali o pizzerie che sembrano "accessibili", ma che arrivano a chiedere 26 euro per una pizza, 12 per un dolce, 4 euro solo di coperto. Succede qualcosa di simile a quello che accade per le case. Spesso sono brutte, vecchie, molto piccole, ma essendo a Milano ci si può permettere di chiedere prezzi alti. La domanda è consistente e gli standard molto velocemente si adeguano o si deformano».