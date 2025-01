L'ex steallata Viviana Varese lascia W Villadorata Country Restaurant a Noto

Noto - Dopo quattro anni di attività del W Villadorata Country Restaurant iniziata nell’estate del 2021, Viviana Varese conclude la sua collaborazione con il Country House Villadorata. Il fine dining, situato all’interno dell’affascinante Country House Villadorata di Cristina Summa, nel cuore del Val di Noto, ha rappresentato una bella e interessante esperienza per la Chef che insieme a Matteo Carnaghi, Ida Brenna e al loro team, ha costruito una ristorazione, dalla colazione alla cena, incentrata su ingredienti locali coltivati nel pieno rispetto del territorio e della sua biodiversità, prediligendo le cotture dove fuoco e brace sono stati protagonisti con i Presidi Slow Food della regione. «Ringrazio Matteo Carnaghi e Ida Brenna per la bellissima collaborazione di questi anni a Villadorata e per il grande lavoro di squadra che abbiamo costruito insieme. La natura e l’anima di questa terra hanno sempre ispirato i menu del ristorante, e sono profondamente grata a Cristina Summa e al suo staff per il percorso che abbiamo condiviso.», dichiara Viviana Varese. La Chef Viviana Varese ha deciso oggi di dedicarsi ad altri progetti e concentrarsi su differenti obiettivi, prospettando così nuove strade sia per lei che per il Country House Villadorata. Lo Chef Matteo Carnaghi rimarrà alla guida del nuovo locale “Orti di Villadorata” che aprirà ad aprile 2025 e si occuperà di tutta la ristorazione del Country House. Il progetto avrà un’identità fortemente legata alla terra e alla sostenibilità, con una cucina incentrata sul fuoco e un menu degustazione che valorizza il lavoro sapiente di piccoli produttori locali.

Chi è Viviana Varese, la chef stellata che torna a fare la pizza

Salernitana, classe 1974, Viviana Varese è stata una chef stellata fin quando lo scorso anno da Milano (all'interno di Eataly Smeraldo) non è passata all'hotel Passalacqua a Como continuando la sua attività a Milano con il Faak, bistrot contemporaneo. La chiusra del suo "VIVA" a Milano ha determinato la eprdita della stelle della brava chef, che Faak - Cibo e vino a ribellione naturale propone una pizzeria dove si fa colazione, pranzo, aperitivo e cena.