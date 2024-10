Acqua Perrier, distrutti 2 milioni di bottiglie, tracce materia fecale

Parigi - È considerata una delle migliori acqua al mondo, tra le più prestigiose, simbolo di esclusività e lusso. Perrier è un marchio da miliardi di dollari, le sue bottiglie verdi a forma di pera si trovano sui tavoli delle sale riunioni e nei ristoranti di fascia alta da New York e Londra a Hong Kong. Un sinonimo del bon vivre francese, così come lo champagne.

Eppure, dopo le forti piogge di quest’anno, nell’acqua del pozzo – uno dei sette utilizzati per imbottigliare – sono state rintracciate tracce di materia fecale. Immediata la sospensione dei prelievi dal pozzo e la distruzione di oltre due milioni di bottiglie. Già ad aprile, in un rapporto del 2023 redatto dall’autorità di regolazione del settore e visionato da Bloomberg, riportava sono state trovate nella fonte di Perrier tracce di pesticidi vietati da oltre due decenni perché cancerogeni. A settembre, il proprietario svizzero del marchio, Nestlé, ha accettato di pagare 2 milioni di euro per risolvere una causa che vedeva accusato il marchio di aver commesso una frode filtrando l'acqua con metodi illegali in Francia per le acque minerali che dovrebbero essere naturali. L’azienda è stata ora citata in giudizio dal gruppo per i diritti dei consumatori Foodwatch, che sostiene che l’accordo consente di “insabbiare il caso” troppo facilmente. Nestlé Waters France ha rifiutato di commentare la causa, ma ha ribadito che la sicurezza e la qualità di Perrier sono sempre state garantite. Oltre tre decenni dopo il caso più eclatante – era il 1990 quando furono rilevate di piccolissime quantità di benzene e si arrivò al ritiro di 160 milioni di bottiglie di acqua minerale dagli scaffali in 120 Paesi – Perrier si ritrova di nuovo a combattere gli scandali.

Non c’è nessuna evidenza che la Perrier sia pericolosa e Nestlé, pur ammettendo di aver filtrato l’acqua “per molto tempo”, sottolinea che tutti i suoi marchi ora rispettano le norme francesi. Il problema è che le sostanze chimiche che potrebbero aver indotto la purificazione di Perrier sono ancora probabilmente presenti nelle profondità delle falde freatiche in Francia, uno dei maggiori utilizzatori di pesticidi al mondo. La situazione è complicata dal sempre crescente numero di piogge torrenziali che possono mettere a rischio gli equilibri dei flussi idrici sotterranei, collegando i sistemi idrici meno profondi con la falda minerale profonda e contaminandola. "Le nostre condizioni operative stanno diventando più difficili, soprattutto a causa delle sfide ambientali legate al cambiamento climatico, con piogge più forti e siccità che stanno diventando più frequenti e intense", ha detto in un'intervista Sophie Dubois, direttore generale di Nestlé Waters France, aggiungendo però che l'azienda ha messo in atto misure “per garantire la perfetta igiene e sicurezza alimentare”.