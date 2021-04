Annuncia il blocco totale di Astrazeneca e sviene in diretta tv VIDEO

Copenaghen - La direttrice dell’Agenzia del farmaco danese è svenuta durante la conferenza stampa nella quale ha annunciato alla popolazione lo stop a oltranza della Danimarca all’utilizzo del vaccino AstraZeneca. Il paese europeo ha deciso infatti di bloccare per sempre il siero di Oxford ma a scioccare gli spettatori, più che la notizia, è stata la stessa Tanja Erichsen accasciatasi all'improvviso sul pavimento, per cause tuttora ignote, mentre parlava in diretta tv. Portata in ospedale per accertamenti, ora la donna starebbe bene.