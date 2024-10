Morto Gustavo Gutiérrez, il teologo della Teologia della Liberazione

Lima, Perù - Martedì 22 ottobre 2024 è deceduto il Reverendo Padre Gustavo Gutiérrez Merino O.P., ritenuto il fondatore della Teologia della Liberazione. In un comunicato, S.E.R. Mons. Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, Arcivescovo di Lima che sarà creato cardinale il 7 dicembre 2024, ha affermato: «Nel giorno in cui celebriamo la canonizzazione di Giovanni Paolo II, Papa evangelizzatore e vero pastore, abbiamo avuto anche il dolore e la gioia di aver vissuto per tanti anni con padre Gustavo Gutiérrez, che ora è passato a vivere nel Regno del Padre».

Ordinato sacerdote nel 1959 e consacrato nell’ordine dei domenicani nel 2001, padre Gutiérrez è ricordato come il massimo esponente della teologia della liberazione, oltre che come fondatore dell’Istituto Bartolomé de las Casas di Lima. La sua opera più famosa, “Teologia della liberazione”, è considerata il manifesto di un movimento teologico, in realtà, assai variegato. Al termine di un lungo e fruttuoso dialogo con il Vaticano, portato, in particolare, avanti con il card. Joseph Ratzinger, il “processo di chiarificazione” si concluse in modo positivo, definitivamente, nel 2004. Nel 2005, il teologo affermò, togliendo ogni equivoco alla sua opera: “La teologia della liberazione, dalla prima all’ultima riga del libro, è contro il marxismo perché per Marx il cristianesimo era oppressione e il lavoro della mia vita è impegnato nell’idea che il cristianesimo è liberazione”.