Cuba al buio: blackout totale

L'Avana - Si tratta del più grande blackout degli ultimi due anni. Un guasto a una centrale che ha lasciato milioni di cubani senza elettricità e ha spinto il governo ad annunciare misure di emergenza. Il sistema elettrico nazionale di Cuba è saltato a causa di una «disconnessione imprevista» della Centrale termoelettrica Antonio Guiteras, avvenuta alle 11 ora locale (le 18 in Italia). Lo fa sapere il ministero dell’Energia e delle Miniere in un post sul social X in cui precisa che «l’Unión Eléctrica sta lavorando al ripristino» del sistema elettrico.

Questa settimana, il governo cubano, sempre più a corto di energia, aveva chiesto misure per risparmiare energia, tra cui l’invito a molti lavoratori a restare a casa. Le lezioni nelle scuole sono state cancellate, i locali notturni e i centri ricreativi sono stati chiusi e solo i «lavoratori indispensabili» avevano l’obbligo di presentarsi al lavoro. I funzionari cubani hanno dichiarato che il blackout sull'isola ha visto andare fuori uso 1,64 gigawatt durante le ore di punta, circa la metà della domanda totale in quel momento. «La situazione è peggiorata negli ultimi giorni», ha detto il primo ministro Manuel Marrero in un discorso oggi alla televisione nazionale, «dobbiamo essere completamente trasparenti... abbiamo interrotto le attività economiche per garantire l'energia alla popolazione». Si stanno valutando anche modifiche alle tariffe elettriche per le piccole e medie imprese, che sono proliferate da quando sono state autorizzate per la prima volta dal governo comunista nel 2021, ha detto ancora Marrero che ha cercato di placare le preoccupazioni della popolazione per il blackout, citando il previsto afflusso di carburante dalla compagnia petrolifera statale di Cuba. Il Paese affronta da diverso tempo una condizione di precarietà nella creazione e fornitura di energia elettrica. Il governo attribuisce la colpa alle difficoltà di approvvigionamento causate soprattutto dalle sanzioni internazionali, mentre la dissidenza punta il dito contro la mancanza di investimenti e di manutenzione delle strutture.