Liam Payne degli One Direction morto a 31 anni, è caduto dal terzo piano

Buenos Aires - Il musicista e chitarrista britannico Liam James Payne, ex membro del gruppo One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel del quartiere di Palermo, a Buenos Aires. La notizia è riportata dalla stampa argentina, tra cui TN, il quotidiano Clarín e il portale Infobae. Tutto è iniziato nel pomeriggio, quando la polizia è arrivata all'albergo per un uomo molesto sotto il probabile effetto di droghe o alcol. All'arrivo, gli agenti hanno trovato l'uomo al suolo, dopo una caduta dal terzo piano dell'edificio. La polizia valuta se la morte di Payne sia dovuta a un incidente o se si tratti di suicidio.

Insieme a Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan e Harry Styles, Payne ha fatto parte della fortunata band pop degli One Direction, "nati" dal programma X Factor che sono diventati un vero e proprio fenomeno globale nel 2010. Dopo aver partecipato al talent show, la band ha pubblicato il suo primo album Up All Night nel 2011. La band, che comprendeva anche Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan, si è formata per la prima volta nel 2010 dopo che ogni membro era apparso nella versione britannica del talent show "The X Factor". Eliminati alle audizioni, i giudici decisero di "unirli" e farli partecipare nella categoria "gruppi". Dopo l'ascesa clamorosa dopo il primo album, gli One Direction annunciarono una pausa nel 2015. Payne ha poi pubblicato il suo album di debutto da solista nel 2019 intitolato "LP1". A marzo, Payne ha pubblicato il suo LP "Teardrops". Ha avuto un figlio, nato nel 2017, avuto da Cheryl Cole, del gruppoGirls Aloud.