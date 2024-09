A Scicli si raccolgono olive in mezzo alla litoranea

Scicli - Buonasera Ragusanews,

vi invio foto da me scattata ieri mattina, domenica 22 settembre, lungo la litoranea che collega contrada Arizza a Donnalucata.

Un paio di operai raccoglitori di olive hanno steso il telo in mezzo alla strada, hanno raccolto le olive da un campo limitrofo alla strada provinciale, hanno parcheggiato la loro auto lungo la mezzeria della strada e hanno caricato il raccolto sul bagagliaio.

Tutto questo accade alle 10 del mattino, di domenica, come se nulla fosse.

A voi i commenti.