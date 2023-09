Addio all'estate a Marina di Ragusa, perchè non un windsurf day?

Ragusa - Signori di Ragusanews,

a proposito della festa di Addio dell'estate, di cui ho letto in una lettera in redazione che avete pubblicato, perché il Comune non organizza il windsurf day come a Cattolica (Rimini)?

È una bellissima iniziativa che sono sicura piacerebbe anche a voi.

