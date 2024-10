In via Mongibello a Ragusa da un mese senza acqua e Iblea Acque?

Ragusa - Buongiorno Ragusanews,

sono la signora Rosa G., vivo in via Mongibello, da circa un mese viviamo il disagio di non ricevere l’acqua corrente tutti i giorni, ovvero anche tre/quattro giorni senza ricevere l’acqua corrente. Contatto il numero verde di IBLEA ACQUA RAGUSA, ma non mi danno nessuna risposta.

Vi scrivo innanzitutto per denunciare questo disservizio da parte di una azienda privata che fa pagare cari i loro servizi senza poi garantirli in modo continuo e costante.

Inoltre volevo sapere se in redazione sono arrivate altre segnalazioni di questo tipo di disservizi.

Grazie.

Ho fatto copia e incolla con il messaggio che avevo scritto qualche mese fa perché nuovamente stiamo vivendo lo stesso disagio.

Inoltre aggiungo che telefonando al numero verde di sabato mattina una voce preregistrata informa che il numero verde è attivo solo dal lunedì al giovedì mattina e pomeriggio il venerdì solo dalle 9 alle 13, "lasciare un messaggio alla segreteria telefonica".

Il cassetto della segreteria è pieno quindi neanche il messaggio si può lasciare.

Noi cittadini abbiamo il dovere di pagare l’acqua ma così come noi abbiamo un dovere abbiamo anche il diritto di avere l’acqua. IBLEA ACQUA HA IL DIRITTO DI RICEVERE IL PAGAMENTO DELL’ACQUA MA HA ANCHE IL DOVERE DI FORNIRE L’ACQUA AI CITTADINI.