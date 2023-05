Chi mi rimborsa l'abbonamento ai monopattini a Ragusa?

Ragusa - Buongiorno Ragusanews,

dal 2021 era attivo nella nostra città di Ragusa un servizio sharing di monopattini dell’azienda Bit Mobility di Bussolengo e ho deciso di scaricare l’app e caricare in credito di 10€ al quale l’azienda ha aggiunto un bonus di 1€.

Da qualche però mese ho notato che in giro non c’è più traccia dei monopattini Bit e da un contatto l’azienda sono stato informato che avevano interrotto il loro servizio nella nostra città. Non avendo più la possibilità di usufruire del credito residuo ho chiesto all’azienda se fosse possibile avere un rimborso ma mi è stato comunicato che questo lo si può ottenere solo se richiesto entro 14 gg. dall’avvenuto pagamento.

Credo che a Ragusa parecchi utenti si trovino nella mia stessa condizione e che l’azienda, che ha alienato il nostro diritto di usufruire del loro servizio, abbia il dovere di restituire quanto incassato.

Nunzio Vaccaro

P.S.: la Bit Mobility ha cessato il servizio di sharing nella nostra città così come anche a Marina di Ragusa già da qualche tempo ed è stata rimpiazzata da altri operatori. Credo che alla notizia vada dato il giusto risalto perché oltre al danno ci tocca subire anche la beffa di non poter recuperare il nostro credito in quanto come si può notare alla mia richiesta di rimborso hanno risposto con una mail nella quale dichiarano che lo si può ottenere solo se richiesto entro 14 gg. dall’avvenuto pagamento.