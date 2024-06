Dieci anni di problemi idrici, da 21 giorni senza acqua a Ragusa

Ragusa - Gent.mi di Ragusanews,

buon giorno, Mi chiamo Claudia, abito in via Sant'Agostino n. 18 a Ragusa e vorrei, cortesemente, tornare sulla lettera che ha scritto la persona residente in via Ramelli a proposito dei disservizi idrici.

Questo perchè abbiamo gli stessi problemi da circa 10 anni, e vorrei capire come cercare di trovare una soluzione congiunta il più presto possibile perchè nella nostra zona non viene più erogata acqua da 21 giorni. Abito nella ex contrada Monachella, servita dall'impianto San Leonardo.

Colgo l'occasione per porgere

Cordiali Saluti.

Claudia