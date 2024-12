Il nostro affettuoso ricordo del pittore Francesco Giombarresi

Comiso - Buongiorno Ragusanews,

Come grandi ed affettuosi amici dell'artista e pittore Francesco Giobarresi, avremmo piacere aggiungeste queste foto nel vostro Giornale.

Sono state scattate in casa nostra, a metà anni 80, quando ancora vivevamo a Ragusa, e lo invitavamo o a pranzo o a cena.

Persona affettuosa al limite della commozione.

A modo suo, per "disobbligarsi" dei nostri inviti, ci ha donato parecchie delle sue pitture "miniature" che nostra figlia ha incorniciato nella sua villa di Lucca.

Cordialmente

Sergio