In via Africa a Ragusa siamo senza acqua. Come in Africa

Ragusa - Buongiorno,

Vorrei capire la reale situazione delle problematiche di mancanza di acqua, nello specifico in Via Africa, che da anni abbiamo sempre lo stesso problema. L' anno 2023 sembrava essere stato risolto con il collegamento tra i pozzi della zona industriale con il recipiente del palaMinardi. Quest' anno ci risiamo, da un mese circa niente acqua, con l'aggravante che da quest'anno la palla è rimbalzata a Iblea Acque che non hanno idea di cosa fare e noi ci troviamo a dover supplicare per avere il bene più prezioso (che paghiamo regolarmente).

News Correlate Ragusa è senz'acqua

Chi dice che ci sono problemi tecnici ai pozzi, chi che è un problema dell' Enel, chi che c'è siccità (cosa vera, ma perché la siccità riguarda solo alcune zone e non altre?).

Ho chiesto personalmente ad Iblea Acque, dopo 2 giorni che attendevo un'autobotte, se ci fosse la possibilità di farmi portare l'acqua da un privato e poi farmi rimborsare, mi è stato risposto di no! Chiedo di intervenire e fare chiarezza e di controllare l'operato di Iblea Acque.

Cordialmente Stefano L. T.