Incidente a Pozzallo, sportello divelto: "Non è andata proprio così"

Pozzallo - Con la presente, si chiede di voler rettificare l’articolo giornalistico specificato in oggetto, afferente ad un sinistro stradale verificatosi nella giornata di ieri 8.1.2025, in Pozzallo, Viale Australia.

In particolare, va precisato che il sinistro si è verificato con le seguenti modalità: il veicolo Ford C-Max circolava regolarmente sulla propria corsia di marcia allorquando il veicolo Ford Fiesta, che sostava, per metà sul marciapiede, immediatamente dopo il cartello stradale di divieto di sosta e fermata, apriva improvvisamente lo sportello, lato guida, proprio mentre transitava la Ford C-Max. La conducente del veicolo Ford C-Max non riusciva ad arrestare per tempo la marcia e colpiva il suddetto sportello. Questa la reale dinamica del sinistro. Si chiede di voler procedere a rettificare l’articolo di giornale in questione.

Cordiali Saluti.