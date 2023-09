Incubo Ast, ci scrive la mamma di un ragazzo che studia a Modica

Pozzallo - Carissima redazione di Ragusanews,

attraverso voi voglio esprimere tutta la mia rabbia per la gestione pessima del servizio Ast per i nostri ragazzi costretti a viaggiare per andare a scuola come animali, rischiando pure di farsi male.

Mio figlio è uno studente al secondo anno e da Pozzallo giornalmente va a Modica. Paghiamo per i nostri figli il biglietto ma sono costretti a rimanere in piedi ammassati per tutto il tragitto, superando di molto la capienza dei posti a sedere, per non parlare delle volte che il bus si ferma per problemi tecnici. Proprio oggi addirittura il bus alla fermata della Piscina non è manco passato, facendo perdere il giorno di scuola a mio figlio. Telefono all' Ast di Modica e nessuno prende il telefono. Ma può essere che non c'è un'azione di ripresa o correttiva, anche delle autorità competenti per risolvere la questione alquanto sconcertante?

Confidando in Voi, attraverso la pubblicazione del mio sfogo, che racchiude anche lo sfogo di tanti genitori come me e sperando veramente che qualcuno prenda in pugno su questa situazione, porgo i miei più cordiali complimenti per l'efficienza e la professionalità della vostra testata giornalistica. Un abbraccio a tutti da parte di due genitori stanchi e delusi della questione. E siamo ancora a poco più di una settimana dall'inizio dell'anno scolastico.