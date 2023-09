Quei sacchi sulla Ragusa-Marina di Ragusa sono frutto di scerbatura

Ragusa - Buongiorno,

mi meraviglio come uno spazio di informazione diffuso e qualificato come il vostro dia spazio a dei lettori che si permettono di tranciare giudizi su alcuni accadimenti nei nostri luoghi senza avere il buon senso nè voi nè loro di verificare i fatti.

Mi riferisco al lettore Corrado che attribuisce la comparsa di sacchetti pieni di immondizia e plastica sulla sp25 per Marina di Ragusa a ristoratori del luogo che vogliono disfarsi di immondizia in maniera irregolare.

Voglio informare Voi e il lettore che i sacchetti sono stati diligentemente riempiti da operai probabilmente di una ditta privata che hanno raccolto residui in plastica che sono venuti fuori dalla scerbatura dei bordi stradali effettuati dalla stessa ditta.

E' chiaro che le affermazioni del vostro lettore peccano di disinformazione e anche di scarsa intelligenza (vi immaginate voi il fantomatico ristoratore incolpato dal lettore che distribuisce ogni 100 metri sacchetti di spazzatura tutti uguali ordinatamente posti sul ciglio della strada con lo stesso contenuto per decine di chilometri??). Per il solo piacere di denigrare gli operatori del settore e l’amministrazione.

Ringrazio per lo spazio dedicatomi precisando che non sono nè ristoratore nè un politico ma sono solo una persona disturbata quando dobbiamo darci la zappa sui piedi da soli senza reali motivi. Grazie, Franco Puma