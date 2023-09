Ragusa, viale delle Americhe, manca la segnaletica orizzontale!

Ragusa - Buonasera,

volevo segnalare a codesta Redazione che lungo il viale delle Americhe, causa rifacimento parziale del manto stradale, è venuta meno la segnaletica orizzontale, nello specifico non sono più chiaramente visibili le strisce pedonali in corrispondenza degli spazi appositamente realizzati per l’attraversamento dei pedoni.

Tale situazione, già di per sei pericolosa nelle ore diurne, lo diventa ancora di più nelle ore serali quando diminuisce la visibilità.

Per ben tre volte io stesso ho rischiato di essere investito dagli automobilisti in transito, peraltro non curanti dei limiti di velocità presenti, i quali si sono giustificati affermando di non vedere le relative strisce.

Chiedo a Voi di sollecitare il Comune di Ragusa affinché vengano ripristinate al più presto le strisce al fine di evitare spiacevoli incidente e non correre poi al riparo una volta scappatoci il MORTO! Grazie

Nando G.