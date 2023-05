Wizz Air, va bene il Comiso-Tirana, ma qualcosa di più concreto?

Comiso - Gentile Ragusanews,

Sto seguendo, anche tramite il vostro giornale, la vicenda dell'aeroporto di Comiso e del ricatto di Ryanair nei confronti della Sac. Nei giorni scorsi ho accolto con favore la notizia dell'arrivo a Comiso di Wizz Air, ma davvero la consolazione per noi ragusani può essere il volo Comiso-Tirana?

Leggo nel comunicato: “Diamo il benvenuto a Comiso a Wizz Air, che ringraziamo per aver scelto ancora una volta la rete aeroportuale siciliana del Sudest per espandersi, puntando anche sul nostro aeroporto ragusano per collegare la Sicilia orientale con Tirana, a dimostrazione dell’attrattività del nostro territorio e delle sue bellezze".

E per Malpensa? Dobbiamo aspettare l'estate 2024...