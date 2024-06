Angelina Jolie, la nuova vita con dieta e allenamento

Angelina Jolie. Sua figlia Shiloh Nouvel, dopo aver compiuto 18 anni il 27 maggio, ha deciso di rinnegare il cognome del padre Brad Pitt e tenere solo quello di sua mamma. Si tratta del quarto figlio su sei a prendere questa decisione. Dopo una storia d’amore iniziata nel 2004, il matrimonio nel 2014, quella che era sempre stata ritenuta una delle coppie più belle di Hollywood ha infatti divorziato nel 2016 per “differenze inconciliabili”. A quanto pare Brad Pitt, a causa di una dipendenza da alcol diventava spesso violento e irascibile. Motivo per cui la maggior parte dei suoi figli avrebbe deciso di non aver nulla a che fare con lui. Figli che sono sempre stati dalla parte della mamma.

È proprio vero che non è tutto oro quello che luccica, come la storia d’amore tra Brad e Angelina. Così come dietro il corpo dell’attrice ci sono stati anni di disturbi alimentari e distruzione interiore. Lei stessa ha dichiarato di aver sofferto di depressione e anoressia, quando era molto giovane. Anzi, secondo alcuni rumors, sarebbe stata ricoverata in una clinica per disturbi alimentari durante la sua adolescenza, anche se lei ha sempre evitato l’argomento. Purtroppo nel 2007 Angelina perse la madre e questo fu un durissimo colpo per lei. Nel 2016, poi, la ricaduta quando arrivò a pesare 35 kg.

Oggi per fortuna la Jolie è migliorata molto sotto questo aspetto, anche se tende sempre a controllare molto la sua alimentazione. Mangia sano, ma tanto. Sei pasti al giorno, tutti super healthy ma anche molto abbondanti soprattutto la sera. Ogni pasto non deve superare le 400 calorie e deve essere equilibrato e almeno in un pasto devono essere presenti riso, pasta, verdure, cereali e un minimo di latticini.

E per tenersi in forma abbina alla sua alimentazione anche tanto sport. Si allena almeno quattro volte a settimana e per prepararsi al film Eternals ha preso lezioni di balletto e ha imparato a maneggiare diverse armi. Generalmente, i suoi allenamenti sono molto vari e comprendono boxe, circuiti e corsa.

Nel 2013 Angelina Jolie ha deciso di sottoporsi a una doppia mastectomia preventiva al seno, due anni dopo ha annunciato di voler rimuovere le ovaie e le tube di Fallopio per prevenire il cancro. Una decisione presa dopo diversi esami che hanno rivelato la presenza della mutazione del gene BRCA1, con una stima dell’87% di cancro al seno e del 50% di cancro ovarico. Dopo aver perso la mamma, la zia e la nonna a causa dl cancro, Angelina ha deciso dunque di prevenire così i rischi diagnosticati e di aiutare tantissime donne a fare prevenzione.