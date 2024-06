Yacht, il faraonico Kokomo in Ortigia a Siracusa

Siracusa - Bellissimo, nero, lussuoso, faraonico, con un albero che svetta e si vede fin da dentro piazza Duomo in Ortigia. È ormeggiato alla Marina di Siracusa lo yacht Kokomo, vero capolavoro dell'ingegneria nautica lungo 58 metri e largo 11 metri.

Non c'è un armatore che viaggia al suo interno, dato che lo yacht viene affittato per viaggi charter di 5 o 10 giorni.

Costruito dal cantiere navale neozelandese Alloy Yachts, gli interni sono firmati dal designer britannico RWD.

Le famiglie apprezzano particolarmente Kokomo per via della sua configurazione a misura di bambino. Costruito nel 2010, offre alloggio per un massimo di 10 ospiti con un layout che comprende una master suite, una cabina VIP, una cabina doppia e due cabine doppie. Ospita dieci membri dell'equipaggio. Sul ponte c'è una vasca idromassaggio per godersi i drink guardando il tramonto.

Kokomo è costruito con uno scafo e sovrastruttura in alluminio. Alimentato da due motori Caterpillar, naviga alla velocità di crociera di a 13 nodi, raggiungendo una velocità massima di 15 nodi con un'autonomia fino a 3.800 miglia nautiche.

Tra i divertimenti che offre la nave, due barche a vela Laser Vago, lo sci nautico, attrezzature per immersioni subacquee, wakeboard, kayak, attrezzatura da pesca e paddleboard. Ha anche un tender Hamilton Jet da 6,1 m/20'.