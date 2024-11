Annalisa, chi è il marito Francesco Muglia

La cantante Annalisa Scarrone è nata a Savona il 5 agosto 1985, è cresciuta a Carcare, in Val Bormida e, fin da bambina, ha sempre nutrito una grande passione per la musica: a otto anni inizia a studiare chitarra e, poi, comincia a prendere lezioni di canto. Annalisa premiata agli Ema: «Grazie a tutti, questo premio lo abbiamo vinto insieme». E questa volta nessuno la scambia per Michielin Oltre alla musica, ad Annalisa è sempre piaciuto molto studiare e, infatti, subito dopo il liceo si iscrive alla facoltà di Fisica dell'Università di Torino. La cantante ha sempre detto che studiare così tanto e duramente per arrivare a laurearsi è stata per lei un'importante esperienza e scuola di vita.

Annalisa ha sempre raccontato di avere fatto una lunga gavetta prima di entrare all'interno della scuola di Amici dove, poi, si è fatta conoscere. La cantante riesce a passare ai provini e a diventare una concorrente ufficiale del talent show nel 2010, all'età di 25 anni. All'interno del programma di Maria De Filippi, Annalisa dà il meglio di sé ed è apprezzata dalla maggior parte degli insegnanti per il suo carattere resiliente e per il lavoro svolto. Nel 2011 pubblica il primo album intitolato "Nali", l'anno successivo esce il singolo "Senza riserva". Annalisa, poi, partecipa a varie edizioni del Festival di Sanremo: nel 2015 con il brano "Una finestra tra le stelle", nel 2016 con la canzone "Il diluvio universale", nel 2021 con "Dieci" e, infine, nel 2024 con "Sinceramente". Nella sua carriera, la cantante ha duettato con tantissimi artisti e vinto riconoscimenti in vari Paesi come gli Stati Uniti e la Spagna.

Annalisa è sempre stata molto riservata in merito alla propria vita privata ma si sa che ha avuto una relazione con il produttore Davide Simonetta - ora sposato con Veronica Ferraro - con il quale ha mantenuto buoni rapporti e con cui lavora ancora oggi. Nel 2023, poi, si è sposata con il compagno Francesco Muglia e, in un'intervista a Vanity Fair ha raccontato: «Ci siamo conosciuti a un evento di Costa Crociere dove lavora. È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare. In quell'occasione non ci siamo nemmeno scambiati i numeri. Lui mi ha scritto poi sui social. Io e Francesco ci mettiamo alla prova di continuo, non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza».

Annalisa e Francesco Muglia si sono sposati il 29 giugno 2023 con due cerimonie: la prima ad Assisi, insieme alle famiglie e, poi, il beach party a Tellaro, Lerici, dove c'erano anche tanti ospiti vip come, ad esempio, Maria De Filippi e Rudy Zerbi.

Francesco Muglia è un manager e vicepresidente del marketing di Costa Crociere e la coppia si è incontrata proprio durante un evento organizzato su Costa Crociere. Un amore vissuto con molta discrezione dalla cantante che ha cominciato a parlare della sua relazione solo quando ha capito che era quella giusta.

A proposito del matrimonio, Annalisa raccontò a Vanity Fair: «Con il matrimonio nulla è cambiato, anzi, perché era già cambiato tutto quando ci siamo conosciuti, questa sensazione di non trainare né di essere trainata, ma di stare in movimento insieme». Annalisa e Francesco penserebbero anche a un bambino ma nell'intervista la cantante ha detto: «Vorremmo dei figli ma non ci siamo ancora dedicati. Viviamo un po' tra Genova, Savona e Milano, abbiamo sempre la valigia in mano ma il fatto che anche lui sia sempre impegnato aiuta, vuol dire che capisce i miei ritmi».

In tanti sono rimasti molto sorpresi quando, tramite le storie Instagram degli invitati, hanno visto che Annalisa cantava al matrimonio dell'ex fidanzato Davide Simonetta e della compagna Veronica Ferraro. La cantante, insieme al marito Francesco Muglia che la accompagnava con il pianoforte, ha cantato "La prima cosa bella" quando la sposa ha fatto il suo ingresso nel giardino della villa per raggiungere il futuro marito. In seguito, poi, si è divertita insieme agli sposi cantando le sue hit più famose, tra cui "Bellissima" e divertendosi insieme anche agli altri ospiti e colleghi, tra cui Tananai.

Annalisa, nonostante sia una delle artiste meno criticabili nel panorama della musica, è stata spesso attaccata per i suoi brani. Ad esempio, quando è stata pubblicata "Mon Amour" - che viene subito dopo "Bellissima" - in tanti sui social l'hanno additata come la cantante che "fa musiche per i trend di TikTok". Nella sua intervista a Che Tempo Che Fa, Annalisa disse: «Che cosa vuole dire il ritornello? Non lo so, è un circolo vizioso ed è a libera interpretazione”. Ognuno ci legge un po’ quello che vuole. L’importante è essere sempre liberi di fare quello che vogliamo, il senso della canzone è quello». Infine, si esibì con una versione inedita di "Mon Amour", presentata in acustico con il pianoforte. I commenti dei fan fioccarono sotto al video: «Ancora una volta ha dimostrato di avere grande talento senza il "contorno" musicale».

Annalisa, poi, è stata più volte criticata per i suoi outfit o per il fatto che, secondo alcuni, mostrasse troppo del suo corpo, ad esempio, sul palco di Sanremo quando si esibiva sulle note di "Sinceramente". A prendere le difese della cantante, fu il maestro Beppe Vessicchio che con una dichiarazione a Novella 2000 disse: «Annalisa si era già fatta apprezzare per la sua maestria canora alla quale recentemente ha aggiunto l'appeal di una particolare femminilità, direi anche inattesa». Annalisa, si sa, è sempre stata l'allieva preferita del professore Rudy Zerbi che ha sempre apprezzato, non solo le sue doti canore, ma anche il fatto che si applicasse nello studio, che prendesse i consigli e le poche strigliate come motivo di crescita e non come "una sfida". Quando Annalisa ha presentato il suo ultimo disco ad Amici, intitolato "E poi siamo finiti nel vortice", ha portato all'ex insegnante una t-shirt con la copertina dell'album. Rudy Zerbi, poi, in una sua intervista a Verissimo dichierò: «Un'allieva modello che tendeva a fare sempre qualcosa in più». La voce di Annalisa non è rimasta solamente dentro ai confini italiani ma è riuscita ad andare anche all'estero, a farsi conoscere addirittura oltreoceano. Qualche mese fa, precisamente a marzo, la cantante è stata premiata a Los Angeles con il riconoscimento Global Force ai Billboard Women in Music Awards, risultando tra le donne più influenti del panorama musicale internazionale. Qualche settimana fa, invece, Annalisa è stata nominata Fenomeno Europeo Dell’Anno ai LOS40 Music Award in Spagna - la versione spagnola di "Sinceramente" e cioè "Sinceramente (Cuando Cuando)" è stato uno dei pezzi più cercati con Shazam, fino a raggiungere il primo posto in classifica - e, dopo avere ritirato il premio, ha detto: «Questa sera è stata incredibile... grazie!». Il percorso artistico di Annalisa non è sempre stato tutto in discesa.

A Vanity Fair raccontò: «Al giorno d'oggi è difficilissimo prendersi degli spazi, avere credibilità in ciò che si fa, al contrario degli artisti uomini, per cui è più semplice. Forse per pregiudizi, forse perché hanno cominciato prima, non so. So che sono stati fatti tanti passi avanti, altri li stiamo facendo ora, altri ancora, spero, le faranno le generazioni dopo di noi. Vorrei lasciare un mondo della musica migliore alle ragazze che verranno». «La chiave del suo successo? La pazienza. Il duro lavoro paga. Magari non immediatamente, ma paga. Non c'è da mollare un centimetro. Me lo dicevo quando le cose non andavano bene, dieci anni fa. Ovviamente avevo momenti di sconforto, di crisi… ma erano giornate no, non periodo». Annalisa è molto fiera anche della sua laurea in fisica conseguita all'Università di Torino. Nella sua intervista al Corriere della Sera ha raccontato: «La laurea in fisica è una di quelle cose che rifarei subito, perché è stato un training di vita, una volta che raggiungi un traguardo così ti senti di poter fare qualunque cosa». «Almeno io mi sono sentita così. E poi sono sempre stata curiosa, amante della scienza e degli esperimenti, anche un po’ nerd, quella vena un po’ pazza ce l’ho nel sangue».

La dieta

Annalisa, poi, ha fatto sapere che è tendenzialmente vegetariana e al Corriere rivelò: «Non ortodossa, mangio il pesce, ma ho via via eliminato la carne. I miei nonni avevano gli animali, eravamo circondati da conigli, e questo aspetto mi ha sempre tormentato fin da bambina». «Poi a un certo punto ho capito e da lì è stata una tragedia totale, così pian piano ho eliminato la carne. Non ce la faccio, per me quella cosa lì non è da mangiare. Vedo tanto spreco e poco rispetto, gli allevamenti intensivi sono orribili. Ma vivo e lascio vivere, penso che il problema - come in tutte le cose - sia l’eccesso».

Bellissima

Uno dei successi più grandi della carriera di Annalisa è sicuramente la canzone "Bellissima" e di quest'ultima, al Corriere della Sera, ha raccontato: «Mi è successo tante volte di essere io quella che abbandonava la relazione, quella che lasciava, ma io sono anche quello che ho raccontato in Bellissima, che considero il primo capitolo di questo film musicale». «Quella canzone racconta il non essere compresa, l’essere ignorata. Racconto di questo appuntamento in cui riponevo speranze, in cui mi ero proposta al meglio delle mie possibilità e poi l’incontro non si è verificato. Il classico due di picche».