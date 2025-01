Cesare Cremonini paparazzato a Cortina con la nuova fidanzata Caterina Licini

Cesare Cremonini ha ritrovato l'amore. Dopo la fine della storia con la giornalista Giorgia Cardinaletti, il cantante è stato "pizzicato" dal settimanale “Chi” a Cortina d’Ampezzo con Caterina Licini, ex ballerina di “Amici” e ora motociclista per passione. Già qualche giorno fa Deianira Marzano, esperta di gossip, aveva dato voce alla segnalazione di una sua follower che aveva detto di aver visto l'ex dei LunaPop a Cortina con una misteriosa ragazza bionda. E ora sappiamo di chi si tratta.

La coppia ha soggiornato nell'abitazione dell'artista, uno chalet nel quale Cremonini si rifugia spesso per scrivere le sue canzoni, e ha assistito alle gare della coppa del Mondo di sci. I paparazzi hanno sorpreso Caterina e il cantante insieme mentre sistemavano le valige nella vettura del cantante per poi fare ritorno a Bologna ciascuno ai rispettivi impegni. «Caterina è la sua nuova canzone», scrive il settimanale, pubblicando le prime foto di coppia.

Chi è Caterina Licini

Caterina Licini ha partecipato ad “Amici” nell’undicesima edizione come ballerina. Allora aveva 18 anni ed era nella squadra di Luciano Cannito. Poi si è dedicata ai motori, ereditando la passione dal padre. Ha preso la patente per la moto e ha iniziato a guidare le enduro: ora non sa stare senza la sua motocicletta (come si vede dalle foto social). Nata a Padova, diventata copywriter e content creator, ama un po’ tutti gli sport, compreso il surf e gli sci. Infatti, a Cortina ha assistito alle gare dei Mondiali.

Come si sono conosciuti

Non ha però mai appeso le scarpette al chiodo, infatti Caterina è la protagonista del video di “Ora che non ho più te” di Cremonini e qui sarebbe scoppiato il colpo di fulmine. In quel periodo Cremonini si era da poco lasciato con la giornalista Giorgia Cardinaletti, alla quale è stato legato per circa due anni.