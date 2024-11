Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti si sono lasciati

Bologna - È finita dopo circa un anno e mezzo la storia d'amore tra il cantautore bolognese Cesare Cremonini e la giornalista Giorgia Cardinaletti. Ad rivelare la rottura è stato il settimanale "Chi". I motivi dell'addio non sarebbero da ricondurre a "carriere o terzi incomodi". Entrambi hanno sempre vissuto con riserbo la loro relazione, che sarebbe terminata già da tempo senza che si sapesse ufficialmente.

Il primo bacio tra i due era stato paparazzato durante una vacanza nell'agosto 2023. A un anno di distanza dai primi avvistamenti, era stata Giorgia Cardinaletti a ufficializzare la storia con Cesare Cremonini, raccontando di un viaggio fatto insieme a Londra. Alle nozze di Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini, celebrate il 20 luglio a Pesaro, i due si erano presentati insieme alla festa, dove il cantante si era anche esibito con "50 special".

I diretti interessati, come già accaduto in questi quasi due anni di relazione, non confermano né smentiscono le ultime voci, ma stanno continuando a seguirsi su Instagram.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti si erano conosciuti, secondo le indiscrezioni, durante una partecipazione del cantautore al TG1 condotto proprio dalla 37enne di Fabriano per un'intervista in occasione della promozione de La ragazza del futuro, il suo settimo album in studio uscito nel 2022. Da quel primo incontro gli avvistamenti si erano fatti più frequenti, da una vacanza alle Eolie alla partecipazione di Giorgia a un concerto di Cesare, fino alla partecipazione in coppia al matrimonio di Pecco Bagnaia lo scorso luglio. La coppia, nonostante le tante uscite insieme e gli scatti dei paparazzi, non ha mai davvero ufficializzato quella relazione.

Nel marzo scorso una prima ammissione era arrivata, in modo discreto, da parte della giornalista del TG1 che, ospite del programma I vinili di... condotto da Riccardo Rossi, a una domanda sulla sua presenza a Londra in occasione della mostra degli oggetti di Freddie Mercury messi all'asta da Sotheby's, aveva rivelato di essersi recata oltre la Manica proprio con Cremonini: "Ero a Londra con Cesare, che è grande amante. Cesare Cremonini".