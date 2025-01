Chi è Angelica Montini, la presunta amante di Fedez

Milano - Sarebbe Angelica Montini, 28 anni, stilista e imprenditrice milanese, la ragazza protagonista di una presunta relazione extraconiugale con Fedez: una relazione la cui esistenza è stata confermata da Chiara Ferragni in una serie di storie su Instagram (Ferragni, però, non fa mai il nome di Montini. Dice, fra le altre cose: «Qualche giorno prima di Natale 2024, Federico mi ha chiamata - ben consapevole di parlare con me al telefono - e ha ammesso per la prima volta la storia con questa amante che proseguiva dal 2017 e dicendomi anche che aveva pensato di non sposarmi pochi giorni prima del matrimonio ma poi non sapeva come tirarsi indietro pubblicamente»). Montini - che dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore aveva chiuso il suo profilo Instagram - è un'imprenditrice milanese appartenente a un'ottima famiglia lombarda, molto nota nei club della cosiddetta «Milano bene» e nel mondo della moda.

Montini è la direttrice creativa di un brand che porta il suo nome, «Angelica Montini Studios» la cui pagina Instagram conta oltre 55mila follower. Ha studiato all’Istituto Marangoni di Milano e la sua moda ha conquistato il mondo dei social. «Est contro Ovest, femminile contro maschile, moderno contro tradizionale, individuale contro collettivo»: così viene descritta la sua visione della moda sul sito degli Studios. La stilista così descrive le sue collezioni: «I capi appartengono a un mondo della moda alternativo, dove ciò che indossi è soggetto agli elementi infinitamente mutevoli di madre natura, i colori "di stagione" dipendono davvero dalla stagione e l'individualità è l'unica tendenza». Secondo Fabrizio Corona, che aveva fatto il suo nome in un video su YouTube, Montini sarebbe legata ormai da tempo a un altro uomo.