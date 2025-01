Christopher Nolan gira il film sull'Odissea in Sicilia. C'é Matt Damon nei panni di Ulisse

Isole Eolie - Ulisse è Matt Damon.

Dopo Indiana Jones un altro kolossal sbarca sull’Isola. È “L’Odissea” del regista premio Oscar Christopher Nolan, prodotto da Universal Pictures. Duecentocinquanta milioni di dollari di budget, due volte e mezzo superiore a quello di Oppenheimer (altro film di Nolan), cinquanta giorni di riprese tra le Egadi e le Eolie, con quattrocento camere prenotate a Favignana, Lipari e Vulcano e un impatto sul territorio di almeno dieci milioni di euro. Numeri da capogiro e non può che essere così visto il cast d’eccezione.

News Correlate Christopher Nolan girerà qualche scena della sua Odissea in Sicilia

A interpretare Ulisse sarà Matt Damon, uno dei quattro premi Oscar chiamati da Nolan. Gli altri sono Charlize Theron, Anne Hathaway e Lupita Nyong’o. Arriveranno in Sicilia a fine marzo insieme al protagonista di Spider-Man Tom Holland, al “vampiro” di Twilight Robert Pattinson, al fenomeno della generazione Z Zendaya, attrice, ballerina, produttrice e cantante, e al supereroe Marvel di The punisher Jon Bernthal. Dopo i primi sopralluoghi di fine ottobre, Nolan è stato avvistato a metà gennaio a Favignana, dove la produzione ha già stabilito il proprio quartier generale in vista delle riprese che prenderanno il via il 24 marzo. Andranno avanti alle Egadi per un mese tondo tondo, prima di spostarsi alle Eolie fino al 12 maggio per i ciak sul mare.

E se a Lipari è caccia a quattrocento posti letto per la troupe, i vip alloggeranno nell’hotel a cinque stelle di Vulcano “Therasia Resort Sea & Spa”, che ha già bloccato le suite da quasi quattrocento euro a notte fino all’11 maggio.

Il cuore del set sarà Favignana con le riprese supportate dalla tecnologia Imax a 70 megapixel. Occhi puntati sul castello di Santa Caterina, ai cui piedi verranno costruiti un villaggio, una casa colonica e una strada sterrata per permettere il transito di veicoli 4x4.

Riprese a Favignana

La scelta delle location non è affatto casuale. Favignana è l’isola delle capre di Omero, il luogo in cui Ulisse sbarcò col suo equipaggio per rifornirsi di cibo. Alle Eolie, invece, il protagonista dell’Odissea giunse dopo essere scampato alla furia di Polifemo, trovando ospitalità dal dio del vento Eolo che gli diede in dono l’otre contenente i venti favorevoli per fare rientro a Itaca. Non c’è allora da sorprendersi se Nolan, per la sua epopea, abbia scelto la Sicilia come unico set italiano. Poi, la cinepresa si accenderà in Marocco e nel Regno Unito.

Il film uscirà il 17 luglio 2026

C’è già la data di uscita, il 17 luglio 2026, ma non sono stati ancora svelati i ruoli. Secondo le indiscrezioni, Matt Damon interpreterà Ulisse, Charlize Theron la maga Circe, Anna Hathaway Penelope e Tom Holland sarà Telemaco, mentre sul web impazzano i pronostici per gli altri attori del cast, con Zendaya quotata nei panni della dea Atena, Robert Pattinson in quelli di Poseidone e Lupita Nyong’o in quelli della ninfa Calipso. Tutti attesi da queste parti tra meno di due mesi.

Per la produzione la Universal si appoggerà a Wildside, società romana di Fremantle.