Enrico Mentana diventerà nonno

Roma - Il 15 gennaio Enrico Mentana ha festeggiato 69 anni. Circondato dall'affetto dei suoi quattro figli Stefano, 37 anni, Alice, 32, Giulio, 17, e Vittoria, 16, e della sua compagna Francesca Fagnani, ha ricevuto una bellissima notizia: la sua secondogenita è in dolce attesa e gli regalerà un nipotino. Una gioia immensa per il futuro nonno, che ha festeggiato in modo riservato e familiare, come mostrano le foto del settimanale “Chi”.

Enrico Mentana a cena i figli Stefano, Alice, Giulio e Vittoria (gli ultimi due avuti dalla ex moglie Michela Rocco di Torrepadula), quante chiacchiere Enrico Mentana ha compiuto 69 anni lo scorso 15 gennaio e ha festeggiato in un ristorante romano vicino alla Fontana di Trevi con i quattro figli Stefano, nato dall’amore con Fulvia Di Giulio, Alice, nata dall’unione con Letizia Lorenzini Delmilani, Giulio e Vittoria, avuti dal matrimonio con Michela Rocco di Torrepadula, e la compagna Francesca Fagnani, 46 anni. Per l’occasione una tavolata allegra e riservata e un dolce scambio di regali. Nelle foto del settimanale “Chi” si vede il giornalista che mostra la camicia ricevuta in dono e poi brinda sorridente come non mai con la famiglia.

La notizia più bella del compleanno di Enrico Mentana è stata quella della secondogenita Alice, nata dall’unione con Letizia Lorenzini Delmilani, che ha annunciato a papà di essere in dolce attesa. Alice Mentana, che è laureata in Marketing alla Bocconi e vive a Milano, renderà nonno il direttore del tg nei prossimi mesi.

Francesca Fagnani, che fa coppia con Enrico Mentana da ormai dieci anni, ha portato al party di compleanno anche i loro cagnolini. A tavola c’erano infatti Nina e Bice, i due cavalier king che Mentana ha voluto in tv durante la conduzione del tg. L’allegra combriccola ha mostrato grande empatia e affiatamento. I figli del giornalista hanno un ottimo rapporto anche con la Fagnani.

Enrico Mentana è figlio di Franco Mentana, un giornalista della Gazzetta dello Sport, scomparso nel 1997, e Lella, marchigiana di origine ebraiche, morta nel 1999. Il giornalista, pur essendo cattolico, è sempre stato vicino al popolo ebreo e alla sua religione. In un’intervista a Verissimo, Enrico Mentana aveva raccontato: “Mia mamma, a causa delle persecuzioni contro gli ebrei, è stata nascosta con la sua famiglia per due anni in un granaio in montagna, ma ci ha preservato non raccontandoci nulla di quello che le era successo. Tutto questo, però, l’ha resa una donna di grande bontà e il suo ricordo è ancora struggente”.