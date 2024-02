Heather Parisi e Giorgio Manenti, storia d'amore

"Venivo guardata come un’aliena, forse per via degli occhi azzurri o per via dei capelli lunghi fino al sedere, per la mia esuberanza o per il mio accento. Questo mi faceva sentire ammirata e mi affascinava". Nata a Los Angeles il 27 gennaio 1960, Heather Parisi ha oggi 64 anni.

Il primo vero amore di Heather Parisi fu l'imprenditore bolognese Giorgio Manenti. La showgirl lo sposò nel 1994 e dalla loro unione nacque Rebecca Jewel, la prima figlia della ballerina. L'amore finì con il divorzio, nel 1999, a causa dei guai giudiziari di Manenti.

Padrini di battesimo della piccola Rebecca furono una coppia d’onore, Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, due grandi amici di Heather e all’epoca ancora sposati. Nel 1999 però la love story tra Heather e Giorgio arrivò al capolinea. A influire sulla fine delle nozze, come raccontano i giornali dell’epoca, sarebbero stati alcuni guai giudiziari del manager che avrebbero allontanato sempre di più la coppia.

Oggi Heather ha lasciato l’Italia e vive a Hong Kong con la famiglia, il marito Umberto Maria Anzolin e i gemelli Elizabeth e Dylan, nati nel 2010, ma per un lungo periodo il nostro Paese è stato la sua casa. Ha solo 18 anni quando, durante una vacanza nel Belpaese, viene notata da Franco Miseria, celebre coreografo. Il suo provino convince i dirigenti della Rai che le affidano un ruolo in Luna Park accanto a Pippo Baudo. Nel 1979 arriva la consacrazione con la prima edizione di Fantastico e la canzone Disco Bambina che la renderà una leggenda. Nella seconda edizione Heather Parisi canta Cicale e il resto è storia.

Un passato doloroso

Purtroppo, dal punto di vista sentimentale, la showgirl non ha vissuto serenamente i suoi primi anni italiani: agli inizi della sua carriera infatti si è fidata di un uomo, che in seguito si è rivelato violento. «Non ero la brutta gallina americana stupida che lui mi voleva far credere - ha raccontato nel 2021 a Candida Morvillo -. Ma ero bella dentro, avevo un cuore bello, ero solo molto infelice da tanti anni. Ballavo a Fantastico con Jane Fonda, con Elton John, ma ero insicura: non so se per le carenze affettive dell’infanzia, ma di sicuro per la violenza psicologica di un uomo che voleva sminuirmi. Erano pugni, calci, molto di più. E dolorosa era la rabbia di non riuscire a ribellarmi, ma molte persone sapevano e non dicevano niente e sono colpevoli anche loro». Heather non è riuscita a lasciare subito questa persona che la maltrattava, poi però è riuscita ad interrompere il rapporto: «Mi diceva: se te ne vai, ti arrestano, sei straniera, sei stupida, chi vuoi che ti creda? Ho trovato la forza di andarmene durante Fantastico 4, anche se non avevo soldi, niente. Quando lascio quell’uomo, scopro che, sul conto dove i soldi erano tutti miei, sono in rosso di 260 milioni di lire. Avevo 24 anni, ero circondata solo da persone viscide e interessate, ma non sono una vittima e ne sono uscita».

La secondogenita. La nascita di Jacqueline

Nel 2000 la showgirl ha dato alla luce la sua seconda figlia nata dalla relazione con l'ortopedico Giovanni Di Giacomo, Jacqueline Luna. Nonostante abbiano due padri diversi Rebecca e Jaqueline sono legatissime.

L’amore con Umberto Maria Anzolin

«Da quando ho 18 anni dico che voglio sei figli. E sempre qualcuno vicino mi diceva: zitta, devi lavorare. Poi, ho avuto due figlie e, come tante donne in carriera americane, ho congelato gli ovuli. Quindi, finalmente, ho incontrato Umberto (Maria Anzolin, ndr.)». E nel 2010 Heather Parisi è diventata nuovamente mamma: dall’unione con l'imprenditore (sposato nel 2013) sono nati Elizabeth Jaden e Dylan Maria. «Umberto Maria ed io viviamo da 16 anni in una dimensione magica, a metà strada tra fantasia e realtà - scriveva qualche mese fa in un post pubblicato su Instagram -. Assaggiamo i colori, ascoltiamo le forme, vediamo i suoni. Mescoliamo i sensi senza mai tenerli prigionieri».

Le critiche per la maternità a 50 anni

Per aver avuto i suoi gemelli a 50 anni tramite fecondazione assistita Heather Parisi è stata pesantemente criticata, ma la showgirl non è mai rimasta in silenzio. Ad esempio agli hater che ancora - qualche anno fa - l’hanno etichettata come «nonna mamma» ha replicato via social: «Ma davvero c’è ancora chi crede che a 60 anni una donna è vecchia? In un mondo come quello attuale in cui l’aspettativa di vita si è alzata così tanto, in cui si è costretti a dedicare la gioventù a costruire una carriera prima ancora che a costruire una famiglia, in cui la donna è ancora troppo spesso discriminata nel lavoro, c’è gente che considera la donna di 60 anni al capolinea della sua partecipazione attiva nella società e nella famiglia? A tutti questi, io dico che è esattamente l’opposto». Heather ha spiegato di sentire dentro di sè «più energia, entusiasmo e ottimismo di quando avevo 30 anni. Sarà perché vivo l’Amore che ho sempre sognato, sarà perché ho finalmente la consapevolezza dei miei sentimenti, ma io mi sento giovane e viva come mai prima. E allora, alla faccia di tutti quelli che si ostinano a considerare le donne di 60 anni vecchie… Scusate, ma quando ci vuole, ci vuole!».