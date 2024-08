Fiorello irriconoscibile con la barba bianca

Santa Margherita di Pula, Cagliari - Fiorello irriconoscibile in vacanza, la foto diventa virale. Lontani, quasi lontanissimi (sembrano) i tempi in cui ci si svegliava con l'ironico Buongiorno di Fiorello che da Viva Rai2 tra ironia e rassegne stampa ci dava la giusta carica per affrontare una nuova giornata. Ora lui, che ha annunciato una pausa dalla tv, si gode il meritato riposo mentre la Rai cerca di tappare il buco - meglio definirla voragine - che lo showman ha lasciato nel palinsesto. Trovare un altro mattin show degno di quello di Fiore non sarà facile tanto meno un altro mattatore come lui, ma non è un problema del conduttore che si mostra rilassato in vacanza.

Dopo alcuni giorni passati nella sua amata Sicilia ora Fiorello è in Sardegna, precisamente nel lussuoso Forte Village (Santa Margherita di Pula), tappa fissa delle sue vacanze dove di solito incontra l'amico Amadeus (che però ora è in montagna). Al suo arrivo ovviamente in molti hanno chiesto selfie al conduttore, che non si è tirato indietro. Tra i fan anche uno chef che posta subito lo scatto. Ma Fiorello è irriconoscibile. Barba incolta, capelli lunghi e brizzolati. La foto diventa virale e su Twitter (ops X) l'ironia è inarrestabile. Tra chi lo paragona a Tom Hanks in Cast Away, chi a Flavio Briatore c'è anche chi si lancia a fare un fotomontaggio tra il mattatore siciliano e Francesco Paolantoni, e la verità è che una somiglianza c'è anche.