Gianni Morandi in Sicilia: “Vorrei tanto fare un bagno…”

Palermo – Direttamente dal festival del cinema di Venezia, Gianni Morandi ha attraversato in volo tutta la penisola e da ieri è sull’Isola insieme all’inseparabile moglie Anna Dan, per qualche giorno di relax: è lo stesso cantante, 77 anni a dicembre, ad aggiornare i fan sui social.

Prima tappa la spiaggia sul lungomare di Mondello (foto 1): “E’ una bellissima giornata – scrive -, vorrei fare un bagno in mare”. Oggi invece è in centro, in Piazza Politeama (foto 2): “Palermo è una città fantastica, con tante cose da vedere: la Casa Professa, la Cappella Palatina, la Cattedrale, i tre mercati arabi, Piazza della vergogna, etc. etc…”. Chissà se farà salto anche dalle nostre parti.