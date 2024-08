Influencer, Giulia Valentina, ex di Fedez, e Cucina Botanica a Scicli

Scicli - Due influencer molto seguite e con tanti follower ieri a Scicli. Sono Giulia Valentina, ex fidanzata di Fedez, e Cucina Botanica.

Classe 1990, di origini piemontesi, Giulia Valentina è sempre stata una grande appassionata di moda: da adolescente ha vissuto a Parigi studiando presso l’Università americana e ha completato gli studi in Economia a Milano. È molto seguita sui social, soprattutto su Instagram dove il suo profilo conta quasi 1 milione di follower con i quali condivide consigli di stile e viaggi.

L'amica con cui è andata alla ricerca degli angoli nascosti di Scicli è Carlotta Perego, in arte Cucina Botanica, star di Foodnetwork Italia. Con oltre un milione di follower su Instagram, Carlotta Perego spiega in televisione le sue ricette incentrate sulla cucina vegetale, presentando il primo programma italiano interamente dedicato a questo stile culinario.

Originaria di Monza, Carlotta Perego è una figura poliedrica nel mondo della cucina vegetale e del web in generale. Dopo aver lavorato per qualche tempo nel settore della moda, l’imprenditrice ha deciso di intraprendere una nuova vita dedicandosi anima e corpo alla cucina vegana. Il suo impegno nel diffondere la consapevolezza su una cucina vegetale è emerso attraverso un lavoro congiunto che ha incluso il suo blog, il suo profilo Instagram e il canale YouTube di "Cucina Botanica". Dopo un periodo di studio a Los Angeles, durante il quale si è specializzata in cucina vegetale e nutrizione (lavorando per Plantlab), l’influencer è tornata in Italia per condividere la sua passione con un pubblico che cresce di giorno in giorno. Nella foto, Giulia e Valentina felici a Scicli.