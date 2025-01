Zucchero, il figlio coinvolto in un incidente d'auto a Malindi: morta una persona, ferito bodyguard

Paura per il figlio di Zucchero Fornaciari, Adelmo Blue Fornaciari, coinvolto in un incidente stradale a Malindi. Uno dei figli del cantante si trovava a bordo di un auto insieme alla guardia del corpo dell'artista e ad un'altra persona morta nello schianto, entrambi kenioti. Il collaboratore si è salvato, ora è in ospedale, per l'altra persona invece non c'è stato nulla da fare.

Zucchero ha tre figli. La primogenita Alice Fornaciari (classe 1981, disegnatrice di gioielli e aspirante fotografa), nata dal matrimonio del cantante con Angela Figliè, la secondogenita Irene Natalie Fornaciari, nata due anni dopo la sorella e di professione cantautrice e Adelmo Blue Fornaciari, nato nel 1998 dalle seconde nozze di Zucchero con Francesca Mozer.

Dopo aver conseguito una laurea magistrale in Giurisprudenza, alla LUISS di Roma nel 2023, Adelmo junior ha lavorato come praticante in uno studio legale. Oggi fa lo scout per l'Inter.