Rosario Fiorello è nonno: le prime foto con il nipote

Milano - Rosario Fiorello è diventato nonno. Olivia, primogenita di Susanna Biondo, la moglie di Rosario Fiorello, e suo marito Ansperto Radice Fossati Confalonieri sono diventati genitori. Per Fiorello si tratta del primo “nipotino” e lo showman ha preferito vivere con discrezione il lieto evento.

Su Oggi in edicola da giovedì 16 gennaio ci sono le prime foto della coppia in trasferta a Milano per conoscere il nuovo arrivato. Per non farsi notare Fiorello indossa berretto e occhiali scuri e sfoggia una lunga barba. Per strada passeggia e chiacchiera felice con i familiari mentre Susanna raggiante spinge la carrozzina con il bambino.

Negli scatti vediamo i quattro felicemente in giro per le vie di Milano. La comitiva era da poco uscita da un ristorante, dove avevano pranzato, e Fiorello era sapientemente nascosto sotto un cappello e un paio di occhiali da sole scuri. Sempre molto riservato, della sua vita privata si sa lo stretto necessario, non stupisce, dunque, che anche in occasione di una tranquilla uscita di famiglia abbia preferito rendersi meno riconoscibile così da non destare la curiosità nei passanti.