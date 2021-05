Elisa Isoardi in tv dopo l’Isola: “ho perso 10 chili pensavo peggio"

Elisa Isoardi ha fatto un ingresso trionfale in apertura della quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, lo scorso lunedì 3 maggio. La conduttrice piemontese ed ex naufraga, ritiratasi per un problema all’occhio risolto a tempo di record, è entrata in studio sfoggiando un bellissimo abito lungo bianco ghiaccio con strass e volto leggermente bronzato, è dimagrita dieci chili e si vede. Per lei, un trattamento di favore: Ilary Blasi l’ha presentata subito in pompa magna come “la regina delle Amazzoni”

Elisa Isoardi è stata una delle grandi protagoniste dell'Isola dei Famosi, una delle concorrenti su cui molti avevano scommesso per la vittoria, se non fosse tornata in Italia a causa di un problema all'occhio che non poteva essere curato sul posto. La conduttrice ha parlato di questa esperienza in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, non lesinando anche commenti su un possibile futuro in Mediaset, dal momento che in Rai, attualmente non sembra ci siano novità in merito a nuovi programmi e opportunità lavorative.

Il dettaglio non era sfuggito ai telespettatori de "L'Isola dei Famosi 2021" e ai fan di Elisa Isoardi. Tra le concorrenti più attese di questa edizione, si era distinta per avere indossato, a differenza delle altre, un costume intero per tutte le prime settimane. Ora la conduttrice ha svelato a "Tv Sorrisi e canzoni" il perché. "E' stata una questione di educazione - dice -, lo trovo più consono per ciò che sono e per la mia età".



L'esperienza sull'Isola dei Famosi e i dieci chili persi

Quando mi hanno proposto L’Isola non ci ho pensato due volte. Avevo bisogno di qualcosa che mi facesse battere di nuovo il cuore. Mi sono tuffata con gioia e entusiasmo. Volevo mostrare non agli altri, ma a me stessa, di cosa fossi capace. Scoprire qualcosa di sé è già metà strada, ho scoperto la pazienza, la capacità di guardare agli altri senza pregiudizi, lo spirito di adattamento. Pensavo peggio per la fame, ma comunque ho perso 10 kg. Soffrivo se gli altri parlavano di cibo e ricette: lasagne soprattutto, io amo i primi. Quando con le Amazzoni (Vera Gemma e Miryea Stabile ndr.) abbiamo vinto la pasta ho imparato che ha sapore anche scondita e cotta con l’acqua di mare”.



Il futuro in Mediaset

Dopo la partecipazione all'Isola dei Famosi c'è chi ha già consacrato il suo futuro televisivo negli studi Mediaset, chi la vede già al timone di un nuovo programma, ma per adesso sembra che nulla stia bollendo in pentola. A questo proposito, però, la conduttrice non ha disdegnato l'idea di poter entrare un giorno nella grande famiglia del Biscione: "Lo vedrei con molto piacere. L’idea di chiedermi di partecipare a L’Isola dei Famosi è nata dopo una bellissima intervista che mi ha fatto Silvia Toffanin a Verissimo. A me piace stare in un’azienda che crede nel mio valore. Poi, sarà quel che sarà, la vita si costruisce a blocchi, uno dopo l’altro".