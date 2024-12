Marta da Ragusa a Masterchef, chiamata alla prova dello scottadito. VIDEO

Ragusa - Costolette alla scottadito con carciofi fritti. È stato il piatto del blind test, la prova per i concorrenti in bilico, della seconda puntata di Masterchef, in onda su Sky e su Now, che ha visto protagonista Marta da Ragusa. In quindici minuti Marta e Simone si sono confrontati sotto gli occhi di Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che hanno assistito alla preparazione del piatto, mentre Bruno Barbieri era chiuso in una stanza in ascolto e senza la possibilità di vedere la cucina.

E proprio a Barbieri è toccato giudicare i due piatti, il più convincente dei quali, a suo giudizio, è stato quello di Simone. Marta e Simone si sono confrontati anche sulla reazione di Mallard, quella per cui una proteina e uno zucchero, sottoposti a un trattamento ad alta temperatura, si modificano compenetrandosi e traducendosi in un composto di colore bruno e di odore caratteristico di tostato.

IL VIDEO.