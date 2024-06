Il gelese Roberto Ferrigno tentatore a Temptation Island

Gela, Caltanissetta - È iniziata giovedì su canale 5 la trasmissione "Temptation Island".

Tredici «tentatori», ovvero single, cercheranno di far vacillare le convinzioni delle fidanzate in gara durante i 21 giorni all’interno del villaggio. Tra i personaggi di questa edizione anche un giovane di Gela. Si chiama Roberto Ferrigno, 30 anni, ed è pronto per questa importante esperienza. Non solo fascino e muscoli, ma anche una bella «testa». Il giovane, infatti, è laureato in ingegneria civile e ambientale. Sul curriculum anche un master in sicurezza sui luoghi di lavoro.