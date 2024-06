Yacht, lo Ahpo, lungo 115 metri è arrivato a Taormina. Vale 330 milioni

Taormina - Prosegue senza sosta l’arrivo di imbarcazioni di lusso nel mare di Taormina in questa stagione estiva. Ha raggiunto la baia di Villagonia lo yacht Ahpo mega-imbarcazione lunga 115,1 metri, del magnate Michael Lee-Chin, investitore e filantropo giamaicano-canadese. Lee-Chin è il fondatore e presidente esecutivo di Portland Holdings Inc., una società di investimento privata con sede in Canada.

Il miliardario oggi gestisce un ricco portafoglio di investimenti che include una partecipazione di maggioranza nel Banca commerciale nazionale della Giamaica. Il suo patrimonio netto è di $1,5 miliardi. In passato, Lee-Chin possedeva il yacht Quattroelle, poi venduto allo sceicco Hamdan bin Mohammed al Maktoum.

Ahpo, lo yacht ora arrivato a Taormina, offre tutti i comfort possibili per lo sport ed il relax con una grande palestra sul ponte sky lounge e l’area benessere sul ponte inferiore. A bordo può ospitare sino a 14 persone in sette cabine.

Costruito in acciaio e alluminio dal cantiere tedesco, il superyacht è stato consegnato nel 2021 e presentato al Monaco Yacht Show l’anno successivo dove ha potuto mostrare al pubblico le sue peculiarità a partire dal design sia esterno che interno, curato dallo studio Nuvolari Lenard, con le finestre a mezzaluna e i ponti affusolati. Fra i record di Ahpo oltre al tempo ridotto per la sua vendita e alla relativa cifra imponente c’è anche la quantità incredibile dei dettagli che lo compongono, sia tecnici che estetici “Abbiamo migliaia di materiali, legni diversi, diversi tipi di vetroresina, vernici, leghe, passacavi – così tanti – e anche negli interni, così tanti tipi di pietre, legni, tappeti, madreperla e carta da parati, che credo non si possano contare”, ha detto Tanja Peters, project manager di Lürssen, che ha lavorato a stretto contatto con il team degli armatori.

A bordo il gigayacht Lürssen può accogliere 16 ospiti in otto cabine e dispone di altre quattro cabine per il personale composto da piloti, la nanny o le guardie del corpo. L’appartamento dell’armatore comprende fra l’altro una straordinaria palestra, mentre i ponti laterali dello sky lounge sono estremamente ampi, con una lunghezza di 100 metri tutt’intorno, consentendo agli ospiti di passeggiare fianco a fianco all’aria aperta senza scendere a terra. Altrettanto straordinaria è la sua Spa definita come una delle più spettacolari al mondo che si possano trovare su un superyacht. Comprende sala massaggi, sauna al sale dell’Himalaya e un hammam in stile turco arredato con mosaici in colori vivaci e onice color avorio. Il tema della natura si ritrova in tutta l’imbarcazione con opere d’arte raffiguranti ad esempio un ulivo nella scala centrale e le ninfee nella grande sala da pranzo. A bordo di Ahpo è presente anche un giardino d’inverno che può essere utilizzato in qualsiasi condizione atmosferica mentre, vicino alla Spa, si trova un vasto beach club con bar e lounge sull’acqua; fra gli altri servizi a bordo c’è anche un cinema da 12 posti con soffitto stellato.

Il superyacht ha 5.257 tonnellate di stazza ed è alimentato da due motori Mtu 20V da 4.000 cavalli ed è dotato di sistemi tecnologici avanzati che consentono il recupero del calore utilizzato per riscaldare la piscina, il posizionamento dinamico, quattro stabilizzatori a pinna Quantum ed eliche a passo variabile per manovrare a bassa velocità. A garantire viaggi nel perfetto relax all’armatore e ai suoi ospiti c’è inoltre l’equipaggio a tempo pieno composto da 36 persone e innumerevoli servizi fra cui due tender per gli ospiti Ic Yacht di 12 metri oltre a tender di salvataggio e infine un eliporto certificato che supporta un elicottero Sikorsky S-76.