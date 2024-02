Vittorio Cecchi Gori in Rianimazione per insufficienza respiratoria

Roma - Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per «insufficienza respiratoria». A darne notizia, in diretta su Rai1, ospite di 'Storie Italiane', Angelo Perrone, press agent e amico di Rita Rusic, che ha spiegato: «Vittorio era entrato lunedì al Gemelli per controlli previsti e legati ad una saturazione bassa, poi ieri ha avuto una crisi respiratoria ed è stato trasferito in terapia intensiva, per insufficienza respiratoria».