Tre film in lavorazione a Palermo, Lucia Sardo è Rosa Balistreri

Palermo - Palermo come un set a cielo aperto, con tante produzioni cinematografiche che stanno eseguendo riprese in città. Martedì 23 aprile sono iniziate le riprese del film “L’abbaglio” di Roberto Andò, che vede tra i suoi protagonisti l’attore Toni Servillo. Anche il centro storico palermitano ha fatto da set al film sulla vita di Rosa Balistreri, “L’amore che ho” del regista Paolo Licata.

Nei prossimi giorni toccherà a un altro film, “La consatina del pupo”, tra le produzioni cofinanziate dalla Sicilia Film Commission della Regione.

Il film “L’Amore che ho“, per la regia di Paolo Licata, sulla vita di Rosa Balistreri, è interpretato come detto da Lucia Sardo. Trasposizione cinematografica per raccontare i drammi e le gioie di una delle leggende della canzone popolare siciliana, Rosa Balistreri. Il titolo fa riferimento a una canzone di Rosa (in originale “L’amuri ca v’haiu”, letteralmente “l’amore che ho per voi”), ed è tratto dall’omonimo romanzo di Luca Torregrossa, nipote dell’artista. La sua storia e il racconto autentico del suo incredibile destino offre uno sguardo nell’anima della cantante e nel cuore della donna. Personale, intensa, violenta, fragile e indistruttibile, pronta ad affrontare qualsiasi sacrificio per la sua causa, la difesa dei diritti dei più deboli, dei lavoratori, delle donne abusate e ignorate, e per andare contro qualsiasi prevaricazione.