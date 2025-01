Antonio Albanese, morta la mamma dell'attore, siciliana

Lecco - La madre di Antonio Albanese, Maria Assunta Cerami, è morta all’età di 91 anni a Olginate, il paese originario della famiglia, in provincia di Lecco. La notizia è stata data da Laprovinciaunicatv.it che ha pubblicato anche il necrologio apparso nelle strade del paese.

La camera ardente è stata allestita presso l'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco dove resterà fino a giovedì 23 gennaio, giorno dei funerali, che si terranno nella chiesa parrocchiale di Sant’ Agnese, dalle ore 15.

Tutto il paese si è stretto al dolore dei figli, Antonio, Ignazio e Anna Albanese. Maria Assunta Cerami era originaria della provincia di Palermo, di preciso di Petralia Soprana, e si era trasferita col marito a Olginate dove ancora abitava. Tutto il paese la ricorda per la sua riservatezza e per la dedizione alla famiglia. I figli hanno riservato delle parole di ringraziamento verso chi l'ha assistita: «Un ringraziamento particolare alla signora Caterina per le amorevoli cure prestate alla mamma».

Antonio Albanese è molto legato alle sue origini e proprio nel 2022 aveva scelto le strade del paese che lo hanno visto crescere per girare il suo ultimo film da regista, Cento Domeniche. Il celebre attore aveva presentato il film al cinema Aquilone a Lecco e al cineteatro Jolly di Olginate, dove è stato acclamato dalla folla. Il set di Cento Domeniche è stato allestito tra Lecco e Olginate, tra Villa Schiatti e il giardino con vista sul lago, tutti luoghi cari all'attore. Anche il cimitero è lo stesso dove è sepolto il padre, morto nel 2011 a 86 anni, mentre Villa Sirtori è il luogo in cui si trovano gli ambienti in cui fa terapia di gruppo, si legge su Italy For Movies.