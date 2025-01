Morta la madre di Filippa Lagerback

Nella prima puntata del nuovo anno di Che Tempo Che Fa era assente Filippa Lagerback. La mancanza della co-conduttrice è stata spiegata da Fabio Fazio, che ha annunciato la morte di Margaretha Lind, la mamma di Filippa, venuta a mancare poche ore prima la messa in onda.

“Questa sera Filippa non è con noi”. E il motivo, ha spiegato il conduttore, è che “purtroppo questo pomeriggio è mancata la sua mamma”.

Con la discrezione e il garbo che da sempre contraddistinguono Fabio Fazio, Filippa Lagerback e l’intero cast di Che Tempo Che Fa, il conduttore ha mandato alla collega a casa, a nome di tutti, “un grande, grande, grande abbraccio”. Le cause del decesso non sono state rese note e Filippa non si è ancora espresso in nessun modo su quanto accaduto. Pare infatti che la morte della madre, la dottoressa Margaretha Lind, sia arrivata all’improvviso, a poche ore dalla messa in onda, costringendo Filippa a lasciare al volo Milano per raggiungere la Svezia, paese dove risiede la sua famiglia d’origine.

L’unico aspetto della sua vita personale che Filippa Lagerback condivide con il suo pubblico, seppur in modo molto discreto, è il rapporto d’amore con Daniele Bossari, che proprio in diretta televisiva – all’epoca della sua partecipazione al Gf Vip – la chiese in moglie. Per il resto, la conduttrice ha sempre mantenuto grande riserbo sul suo privato. E della sua famiglia di origine, che tutt’ora vive in Svezia, non ha mai svelato granché.

La mamma Margaretha Lind era un medico e aveva divorziato dal padre di Filippa quando lei aveva appena un anno. Il rapporto tra le due donne era ricco di affetto e complicità e spesso madre e figlia di divertivano ad andare in vacanza assieme. L’ultimo viaggio, raccontato da Margaretha sui social, è stata una rilassante e divertente fuga a Madrid in Spagna. La dottoressa è poi più volte comparsa in spensierati reel pubblicati da Filippa su Instagram nelle vesti di cuoca, condividendo con i follower della seguitissima figlia le ricette tipiche svedesi. Margaretha era anche stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, in occasione dei 50 anni della figlia nel 2023, e in quell’occasione aveva dedicato parole dolcissime alla sua “bambina”. È dal 10 dicembre, tuttavia, che Lind non pubblicava nulla sui social, forse per motivi personali o forse perché già malata. Non è tuttavia questo il momento di fare illazioni, l’unica cosa corretta e possibile da fare è inviare affetto e vicinanza a Filippa Lagerback e alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore.