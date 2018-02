Modica, penultimo incontro con i percorsi filosofici

Modica - Penultimo incontro di "Percorsi" giorno 08 Febbraio alle ore 18.00 presso l 'Ente Liceo Convitto con il professore Adriano Fabris.

Adriano Fabris è professore ordinario di Filosofia morale all' Università di Pisa ,dove insegna anche Etica della Comunicazione e Filosofia delle religioni.

Da vari anni è professore inviato alla Facoltà di Teologia di Lugano.E' autore di numerosi volumi di Filosofia Morale: Etica della comunicazione, Etica delle nuove tecnologie, Filosofia delle religioni.

"Viviamo immersi nell'ambiente creato dalle nuove tecnologie Internet, smartphone ecc. Sono ciò di cui facciamo costantemente uso, ma a volte con il dubbio di non essere tanto noi ad utilizzare questi apparecchi ma di esserne utilizzati".

Il prof. Fabris insieme alla prof.ssa Floridia spiegherà il nostro rapporto con le nuove tecnologie e su come possa essere realizzato eticamente e su come l'agire comunicativo richieda di essere definito,regolato, orientato.