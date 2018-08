In Grecia, si cercano accarezzatori di gatti

Grecia - L'associazione God's little People Cat Rescue è alla ricerca di un "accarezzatore di gatti" sull'isola greca di Syros, all'interno di un meraviglioso gattile. Il profilo ricercato dovrà occuparsi dei piccoli, coccolarsi, nutrirli e dare loro tutto l'amore possibile.

Sono previste dalle 2 alle 4 settimane di prova, agli inizi di ottobre, non retribuite. Il candidato inizierà a lavorare da novembre, riceverà uno stipendio e avrà in camio anche vitto e alloggio (in una dimora da sogno con vista mare).

L'annuncio, pubblicato nella pagina Facebook dell'associazione, precisa che «il lavoro è più adatto a chi ha più di 45 anni, è responsabile, affidabile, onesto, con un cuore d'oro". Unico requisito? Restare sull'isola per almeno sei mesi. Le candidature possono essere inoltrate all'indirizzo joanbowell@yahoo.com mentre il colloquio avverrà a fine agosto tramite la piattaforma Skype.