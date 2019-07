L'unico concerto di Carmen Consoli in Sicilia

Taormina - Primo agosto, Massimo Ranieri al Teatro Antico di Taormina, concerto replicato il 2 a Palermo nell'ambito della rassegna Porto d'Arte al complesso monumentale Castello a Mare, sempre giorno 2 a Taormina Teatro Antico Irama e il suo live, mentre a Catania Villa Bellini Carl Brave reduce dal successo nei teatri durante il tour invernale.

Il 3 agosto in piazza Dante a Canicattì (Ag), esibizione dei Boomdabash, nella stessa serata inizia la tre giorni di Eros Ramazzotti, 3/4 e 6 agosto, al Teatro Antico di Taormina.

Giorno 8 agosto due interessanti concerti, il primo relativo a Daniele Silvestri al Teatro Antico di Tindari (Me), il secondo concernente una band storica italiana, i Negrita, che festeggiano con un tour i 25 anni di vita, a Palermo Teatro di Verdura per replicare sulla scalinata della cattedrale di Noto il giorno dopo, restando al 9 di agosto, performance di Cristiano De Andre', reduce dal trionfo dell'Arena di Verona insieme alla Premiata Forneria Marconi per un concerto evento a memoria del papà Fabrizio, a Zafferana Etnea, Carmen Consoli sarà di scena a Sciacca (Ag), per l'unica data estiva in Sicilia l'11 di agosto, il 13 a seguito dello straordinario concerto sinfonico al Verdura di Palermo, concerto rock blues di Edoardo Bennato a Zafferana Etnea.

Superando l'asse di ferragosto, restando a Zafferana Etnea, la voce soul di Mario Biondi, il 16 di agosto, nella stessa giornata partono le date dei live di Fiorella Mannoia, primo impegno a Ragusa, successivamente Taormina Teatro Antico il 17 e Palermo Teatro di Verdura il 19 agosto.

Tre appuntamenti in Sicilia anche per Max Gazze, 17 agosto Scalinata Cattedrale di Noto, 18 agosto Anfiteatro Finale di Pollina(PA) e 20 agosto Teatro Provinciale Partanna (Tp), stesso iter per Antonello Venditti che continua a girare in lungo e largo l'Italia con il concerto - omaggio ai 40 anni di "Sotto il segno dei pesci", capitolo fondamentale della sua discografia, il 27 agosto Teatro Antico Taormina, 29 Palermo Porto d'Arte Complesso Monumentale Palermo e il 31 Agrigento Valle dei Templi.

Ritorno in Sicilia per i Tiromancino di Federico Zampaglione con l'apporto della Ensemble Symphonic Orchestra, 29 Agosto Pollina (PA) Teatro Pietra Rosa, 30 Piazza Armerina (En) e il 31 Zafferana Etnea.

Sul versante "One man show", Enrico Brignano in "Un'ora sola vi vorrei" al Teatro Verdura Palermo, 30 agosto.

Si chiude con i due attesi concerti di Andrea Bocelli al Teatro Antico di Taormina il 30 e 31 agosto, entrambi Sold Out da vari mesi.