Zanardi di nuovo operato al cervello

Siena - Nuovo intervento oggi pomeriggio per Alex Zanardi alle Scotte di Siena. L'ex pilota è entrato in sala operatoria per un intervento neurochirurgico nel primo pomeriggio e da poco si è conclusa l'operazione. I medici hanno deciso di portarlo di nuovo in sala operatoria dopo i risultati degli esami effettuati nel fine settimana. A breve è atteso un comunicato ufficiale della struttura.